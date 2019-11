PSG : C’est la crise à Naples, Coulibaly et Allan en soldes ?

Dans : PSG.

En difficulté sur les plans sportif et financier, Naples pourrait être contraint de vendre un ou plusieurs joueurs. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ?

En moins d’un an, la situation du Napoli a bien changé. Alors qu’il possédait des éléments très convoités sur le marché des transferts, le pensionnaire de Serie A n’est plus aussi sollicité. Et cela tombe mal compte tenu de sa situation financière. Selon les informations du quotidien transalpin Il Mattino, le club dirigé par Aurelio De Laurentiis a constaté une perte à hauteur de 75 millions d’euros sur le dernier mercato estival.

Un montant inquiétant pour Naples, qui avait pourtant les moyens de réaliser de gros coups ces derniers mois. On pense évidemment à Kalidou Coulibaly, qui a longtemps été considéré comme le meilleur défenseur central. C’est pourquoi son club s’est permis de refuser des propositions jusqu’à 100 millions d’euros ! Quelques mois plus tard, sa valeur a baissé puisqu’elle ne dépasse pas les 80 millions d’euros. Une tendance qui vaut également pour Allan, la cible prioritaire du Paris Saint-Germain en janvier dernier.

Le nouveau prix d'Allan

Le club de la capitale était même prêt à offrir 70 millions d’euros pour le milieu défensif, finalement retenu. Résultat, le Brésilien n’est plus aussi performant et son prix estimé à 45 millions d’euros le confirme. Naples a de quoi s’en mordre les doigts mais peut toujours espérer les vendre, à condition que des clubs soient encore intéressés. Il pourrait s’agir d’une belle occasion pour le Paris Saint-Germain mais pour le moment, la famille Al-Thani a plutôt l’intention de racheter le Napoli en entier !