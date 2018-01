PSG : C'est confirmé, le PSG sort l'artillerie lourde pour s'offrir Ngolo Kanté !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le très sérieux compte ParisUnited confirme ce samedi l'intérêt révélé vendredi du Paris Saint-Germain pour Ngolo Kanté, le milieu de terrain international tricolore de Chelsea. Et le PSG serait même déjà passé à l'action, puisque le directeur sportif du club de la capitale aurait rencontré plusieurs fois Karim Bouisse, l'un des représentants de Ngolo Kanté afin de parler de l'avenir de ce dernier, et de ses intentions à l'avenir. Antero Henrique est convaincu que l'ancien joueur caennais est le milieu idéal pour remplacer Thiago Motta et Ngolo Kanté figure tout en haut de la short-list du PSG. Et Karim Bouisse aurait apprécié ces différents contacts avec Henrique et encore plus l'idée de la venue de Ngolo Kanté au Paris SG.

Cependant, dans ce dossier rien ne sera facile. Car ParisUnited rappelle que le milieu de terrain des Bleus et des Blues n'est pas très chaud pour faire son retour dans le championnat de France, regardant plutôt du côté de la Liga s'il devait quitter la Premier League. Et en plus, le natif de Paris ne ferait pas d'un éventuel départ de Chelsea une affaire d'argent, préférant privilégier sa carrière de footballeur. Autrement dit, le Paris Saint-Germain va devoir trouver les bons arguments pour réussir à faire signer celui qui a réussi à s'imposer partout où il est passé.