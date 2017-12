PSG : « C’est clair pour tout le monde à quel point Verratti est nul ? »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le PSG est passé à travers de son match ce mardi en Ligue des Champions face au Bayern Munich, et cela va inévitablement faire parler. Car une prestation de ce type dans une rencontre à élimination directe, et il y a de grandes chances que les rêves de victoire finale passent aux oubliettes. A chaud après le match, Daniel Riolo a avoué que personne n’avait surnagé dans ce PSG-là, mais que le milieu de terrain était quand même le secteur de jeu qui avait le plus coulé.

« Il y a peut-être un mec à sauver par ligne, avec Marquinhos derrière et Mbappé devant, il n’y a personne à sauver au milieu. C’est quand même un secteur clé dans les matchs de haut niveau, mais alors là, cela a été nullissime. Je me ferai bien plaisir à m’acharner sur Verratti mais Draxler a été aussi bidon que lui. Rabiot est passé en mode... mais c’était peut-être lui qui était un peu au-dessus. Ils ont repris les passes mal données, les baballes à sa mémère, des trucs de Ligue 1. Le milieu de terrain a été catastrophique et Verratti, je ne sais pas si c’est clair pour tout le monde à quel point ce mec est nul », a confié le consultant de RMC, déchainé à l’encontre du milieu de terrain italien, qui ne parvient en effet plus à être le dépositaire du jeu de son équipe comme c’était le cas il y a quelques années.