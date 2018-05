PSG : C'est Buffon ou moi, Areola se fâche avant le mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

La rumeur de la signature possible de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain a déjà fait le tour de la planète football, et forcément elle est arrivée aux oreilles d'Alphonse Aréola, l'actuel gardien numéro du PSG. Et le gardien international tricolore du club de la capitale l'a clairement fait savoir, il se pourrait bien qu'il dispute ce samedi soir à Caen son dernier match sous le maillot du Paris SG. Car au retour du Mondial, Alphonse Aréola n'a pas du tout l'intention d'être une simple doublure au PSG, même s'il s'agit de suppléer une légende comme Gianluigi Buffon.

Très clair dans propos, le gardien de but du Paris Saint-Germain a prévenu dans Le Parisien que sa carrière n'allait pas régresser durant le mercato. « La suite de ma carrière se réglera après le Mondial. Pour l’instant, je n’ai pas fait le point avec les dirigeants. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire. Une chose est sûre, si on me donne l’occasion de rester au PSG, j’accepterai sans hésiter. Le PSG, c’est mon club depuis que je suis enfant. Mais on sait aussi qu’il est parfois difficile de rester longtemps dans son club d’origine. Maintenant, si on ne me permet pas de garder le même temps de jeu, les choses seront différentes. Numéro 1 ou rien ? C’est ça. Parce que, si je ne reste pas le n° 1, cela voudrait dire que la saison que je viens de faire n’aura servi à rien. Que m’inspire le fait que les dirigeants prennent contact avec un gardien comme Gianluigi Buffon ? Ça, ce sont des peut-être… Tant que rien n’est acté, je n’y pense pas », a prévenu Alphonse Aréola, qui envoie ainsi un message très clair à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. Cette fois le gardien de but français du Paris Saint-Germain ne veut plus être mis en concurrence comme cela a été le cas avec Kevin Trapp, le numéro 1 ce sera lui ou alors il dira au-revoir au PSG.