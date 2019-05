PSG : Bye-bye les Bleus, Kimpembe va se faire opérer

Dans : PSG, Equipe de France, Ligue 1.

Absent à Angers la semaine dernière et suspendu contre Dijon samedi soir au Parc des Princes, Presnel Kimpembe ne rejouera plus cette saison. En effet, victime d’une pubalgie, l’international va se faire opérer, selon les informations de RMC Sport et de L’Equipe. Paris étant déjà champion, le n°3 du club francilien ne manquera pas une rencontre cruciale avec son club. En revanche, il ratera le prochain rassemblement de l’Equipe de France, qui affronte la Turquie le 8 et Andorre le 11 juin dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020. Didier Deschamps annoncera sa liste mardi et forcément, Clément Lenglet est le grand favori pour remplacer Presnel Kimpembe dans la liste…