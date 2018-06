PSG : Buffon, un vieux gardien gratuit selon Bernard Lama

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Questionné sur la possible arrivée de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, Bernard Lama n'a pas affiché un grand enthousiasme.

Pour l'instant, une seule chose est certaine : Gianluigi Buffon ne portera plus le maillot de la Juventus la saison prochaine, vu qu'il a décidé de ne pas prolonger son contrat après 17 ans de bons et loyaux services. Mais à l'heure actuelle, Buffon ne sait pas encore officiellement où il jouera en 2019. Et pourtant, sa future destination ne fait plus l'ombre d'un doute ou presque. Tout proche du club de la capitale française au cours des dernières semaines, le portier italien a donc de grandes chances de poursuivre sa carrière en Ligue 1. Une arrivée en France qui ne plaît pas tellement à Bernard Lama...

« Buffon est l’un des meilleurs gardiens de tous les temps et tout le monde connaît son esprit combatif. Mais il a 40 ans, il n’est plus jeune et le football a changé, il faut plus de force physique. Je ne dis pas que c’est un mauvais choix, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour le PSG. Il ne peut pas être le gardien de but du futur de Paris. Bien sûr, je pense à la situation concernant le fair-play financier et j’imagine que le club voulait saisir l’occasion de prendre un grand gardien de but gratuitement... », a lancé, sur le site TuttoMercatoWeb, l’ancien gardien de Paris, qui estime donc que le PSG ferait une erreur en recrutant Buffon cet été, alors qu'Areola est prédestiné à garder la cage francilienne dans le futur.