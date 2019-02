PSG : Buffon un tricheur cramé, Sébastien Tarrago l'agresse

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain, mercredi soir contre Montpellier, Gianluigi Buffon a encaissé un but sur coup-franc où sa responsabilité est un peu engagée, même s'il a fallu l'aide de la goal-line technology pour valider cette réalisation. Alors, Sébastien Tarrago s'est lancé dans une attaque en règle du légendaire gardien italien du PSG, le journaliste de L'Equipe estimant que la comparaison avec Jan Oblak, qui faisait des merveilles au même moment contre la Juventus, ou Ter Stegen, auteur de deux énormes parades contre Lyon, était peu glorieuse pour Gigi Buffon.

« On juge le PSG comme on doit juger le Real ou Barcelone. Donc on se doute qu’avec une belle équipe alignée, ils vont battre Montpellier au Parc. Une fois que tu as dit ça tu analyses en profondeur et tu ne peux que constater que Buffon n’est pas en état de grâce. Tu vois en parallèle, grâce à la LFP, des matchs de Ligue des Champions. Et tu vois des mecs comme Ter Stegen ou Oblak qui sont extraordinaires. Et tu compares… Je trouve que Buffon triche un peu. Il n’est pas actif, il est passif. Il n’a plus les cannes pour avoir du jump », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Sébastien Tarrago clairement provocateur.