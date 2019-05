PSG : Buffon se marre, Areola et Trapp beaucoup moins

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé tout proche de la sortie pendant le printemps, Gianluigi Buffon est bien parti pour prendre tout le monde à contre-pied. Réagissant à la rumeur d’une prolongation désormais imminente, le gardien italien a confirmé qu’il avait entre les mains une offre du club parisien pour continuer l’aventure. Et qu’à priori, il était très tenté de l’accepter puisqu’il n’a pas caché à quel point il était satisfait d’avoir rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier.

« Le PSG m’a proposé une prolongation et j’en suis vraiment heureux. Nous nous rencontrerons dans les prochains jours pour voir les détails de ce projet et comprendre si nous pensons ensemble qu’il est juste de continuer ensemble. Je suis bien à Paris, je vis une expérience de vie exceptionnelle et que je devais faire à 40 ans. Je suis arrivé convaincu et impliqué comme joueur et comme personne j’ai trouvé ce que je cherchais », a confié l’ancien gardien de la Juventus à Sky Uno. A priori, cela porterait sur une prolongation d’une saison, avec une autre en option. De quoi voir loin pour le portier de 41 ans, qui n’est pas prêt de raccrocher les gants, même s’il faudra définir clairement quelle sera sa place à Paris la saison prochaine. Alphonse Areola et Kevin Trapp pourraient en tout cas en prendre bonne note.