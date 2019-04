PSG : Buffon sanctionné pour sa boulette contre MU, ça sent la retraite !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans la difficile gestion des gardiens de but au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a tout de même réussi à entretenir une saine concurrence entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon, malgré le refus de désigner un numéro 1 et un numéro 2.

Une situation rare mais qui n’a pas créé de malaise entre les deux gardiens, grâce à une entente cordiale, un respect naturel envers l’Italien et un temps de jeu assez également réparti. L’ancien portier de la Juventus avait pris le dessus dans les gros matchs sur son concurrent, enchainant les rencontres de Ligue des Champions à la fin de sa suspension. Jusqu’au fiasco face à Manchester United, où malgré sa grande expérience, Buffon a commis une erreur coupable et a participé à la faillite collective en Ligue des Champions. Depuis, l’Italien n’a pas été aligné contre l’Olympique de Marseille, ni contre Toulouse après une trêve internationale où il resté à Paris, et il ne sera pas non plus aligné contre Nantes en demi-finale de Coupe de France. Pas de doute possible pour Le Parisien, cette disparition des radars est liée à son erreur contre MU.

« Areola qui enchaine les titularisations ? Rien d’illogique si on se penche sur ses performances. Contrairement à la saison dernière, il affiche depuis le mois d’août une belle régularité, qui peut être considéré comme une progression. Il occupe avec Buffon la tête du classement des gardiens les plus efficaces (plus de 85 % d’arrêts). Pas de boulette et quelques performances mémorables comme celle d’hier soir à Toulouse. Surtout, il a échappé au naufrage parisien en Ligue des champions, dans lequel Buffon a sa part de responsabilité, et qui a sans doute compté dans l’esprit de l’entraîneur parisien. Comme quoi les absents ont parfois raison… », a souligné le journal francilien, pour qui Alphonse Areola pourrait bien terminer la saison en enchainant tous les matchs. De quoi donner une indication pour l’avenir de Gigi Buffon ?