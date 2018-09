PSG : Buffon revient à Rennes, ça va bientôt poser problème

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Arrivé en retard cette saison en raison de son titre de champion du monde, Alphonse Areola a clairement retrouvé le rythme, lui qui enchaine les rencontres depuis un mois, entre le PSG et l’équipe de France.

Le portier parisien devra toutefois souffler ce dimanche pour le match à Rennes, laissant sa place à Gianluigi Buffon. Une décision signée Thomas Tuchel et qui confirme la volonté de l’entraineur parisien de conserver ses deux gardiens sous pression, et sans une véritable hiérarchie. A l’heure où les matchs s’enchainent et que le doute n’est pas permis en Ligue des Champions avec la suspension de l’Italien, ce turn-over ne suscite pour le moment pas d’inquiétudes particulières.

Mais forcément, quand Buffon sera apte à évoluer en Ligue des Champions, fin octobre, la véritable question du titulaire sera posée. Et Thomas Tuchel serait bien avisé de faire un choix clair avant les matchs couperets, si jamais le PSG y parvient, pour éviter toute ambiguïté à un poste où une hiérarchie à en général besoin d’être établie de manière limpide.