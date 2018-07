PSG : Buffon ou pas, Trapp veut rester au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alors que l’officialisation de la signature de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain semble imminente, l’avenir de Kevin Trapp et d’Alphonse Areola est flou.

Et pour cause, l’international français est apprécié par Naples en Série A tandis que l’Allemand a la cote en Bundesliga. Mais pour l’heure, rien n’a véritablement bougé. Et le média Sport 1 apporte une précision intéressante puisque selon le média allemand, Kevin Trapp n’a aucunement l’intention de quitter le Paris Saint-Germain, Buffon ou pas.

Il estimerait même qu’avec la présence de Thomas Tuchel sur le banc, il aura davantage l’occasion de jouer. L’ancien gardien de Francfort se fait-il des illusions ? Pour rappel, les dernières informations à ce sujet semblaient plutôt indiquer que c’est Areola et Buffon qui devraient se partager le temps de jeu entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions la saison prochaine. A l’évidence, Thomas Tuchel aura une discussion avec le gardien de 27 ans afin de lui fait part de ses projets pour la saison à venir le concernant. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, le natif de Merzig bénéficiant de plusieurs jours de vacances après l’élimination de l’Allemagne dès le premier tour de la Coupe du monde…