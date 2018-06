PSG : Buffon n°1 ? Areola refuse de répondre

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé comme la doublure de Kevin Trapp en début de saison, Alphonse Areola a finalement été le titulaire. Tout au long de l’exercice, le portier est monté en puissance, et s’il a commis quelques erreurs qui ont beaucoup fait parler, il a au final donné satisfaction à son entraineur. Mais pas à ses dirigeants qui ont mis les bouchées doubles pour recruter Gianluigi Buffon, qui va signer dans les prochaines semaines à Paris. Et si le portier italien pose ses valises au PSG, ce n’est certainement pas pour cirer le banc pendant qu’Areola enchaine les matchs. Restera-t-il chez le champion de France malgré ce changement de statut défavorable ? L’ancien lensois et bastiais préfère ne pas y penser, et se concentrer sur la Coupe du monde.

« Mon avenir au PSG ? Ce n’est pas compliqué du tout. Ma première compétition, je vais la vivre à fond. On parle de mon futur mais ce n’est pas le bon moment. Mon avenir, j’en parlerai après la compétition. Si je serai la doublure de Buffon ? Tout ce qui est sur mon avenir, je ne pourrai pas y répondre aujourd’hui », a confié le gardien au Parisien. Une volonté de faire une totale abstraction de ce sujet sensible, alors qu’en tant que troisième gardien, Alphonse Areola n’a quasiment aucune chance de se montrer pendant le Mondial en Russie.