PSG : Buffon fixe une dernière condition pour signer au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

L’arrivée de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain se dessine. En ce début de semaine, la Gazzetta Dello Sport confirme que la signature de l’international italien en France est imminente, les avocats du joueur étant d’ores et déjà présents à Paris pour négocier le contrat de l’ex-gardien de la Juventus Turin. Les grandes lignes du contrat de la légende transalpine sont déjà tracées et désormais, quelques détails sont abordés. Parmi eux, l’arrivée auprès de Buffon d’un staff médical « personnel », selon les informations de Paris-United.

En effet, Gianluigi Buffon « pourrait attirer avec lui le staff personnel qui l’accompagnait à la Juve » selon les spécialistes du mercato au PSG. « Parmi eux, François Teissedre Dalou. Cet ostéopathe reconnu possède un CV bien rempli : ancien physio de l’équipe de France de tennis en coupe Davis, il a également exercé durant 3 ans les mêmes fonctions au sein de la Juventus de Turin ». Ce détail ne devrait pas bloquer les négociations entre le PSG et Buffon puisque Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic ont également eu recours à un staff médical personnel externe au club.

Néanmoins, cela met en avant un problème global au PSG sur lequel travaille Antero Henrique. « Sujet sensible au club, la refonte médicale est l’un des thèmes souvent abordés par le directeur sportif parisien et plus récemment Thomas Tuchel. Un secteur qui verrait donc d’un bon oeil l’arrivée d’un tel professionnel » selon Paris-United. Décidément, rien ne semble bloquer l’arrivée de Gigi Buffon au PSG…