PSG : Buffon fait peur, il jouera contre MU

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel n’a pas officiellement tranché en ce qui concerne la hiérarchie des gardiens.

Mais depuis la fin de sa suspension et son apparition dans les buts à Naples, Gianluigi Buffon a démontré qu’il était surtout là pour apporter son expérience et aider le PSG à triompher en Ligue des Champions. Résultat, l’Italien devrait être aligné contre Bordeaux le week-end prochain, puis face aux Red Devils dans la chaude ambiance de Old Trafford. Et il n’y a pas que le sportif et l’expérience qui comptent dans ce choix de l’entraineur parisien. Car pour Nicolas Dehon, ancien entraineur des gardiens du PSG notamment, la renommée de l’ancien de la Juventus Turin peut aussi être pris en compte.

« Malgré des qualités différentes, les deux sont très proches en termes de performance mais Tuchel privilégie l’expérience et l’aura de Buffon. Ce qu’il dégage dans ces rencontres est primordial. Il rassure sa défense, bien sûr, mais sa présence influe aussi sur les attaquants adverses. Quand l’un d’eux se présente face à un monument comme Buffon, il se passe forcément quelque chose dans sa tête », a confié Nicolas Dehon dans les colonnes du Parisien. Une sorte d’avantage psychologique qui permettrait de perturber Lukaku, Pogba ou Rashford ? Thomas Tuchel y compte bien.