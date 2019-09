PSG : Buffon et maintenant Courtois, ce Parisien invité à garder le sourire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Formé au Paris Saint-Germain, Alphonse Aroela a pris la décision de quitter la capitale française cet été au mercato.

Jamais conforté dans un rôle de n°1 par Thomas Tuchel, l’international tricolore a pris la direction du Real Madrid, où il sera en concurrence avec Thibaut Courtois. Un choix audacieux de la part de l’ancien Lensois, mais qui pourrait bien s’avérer gagnant à l’avenir selon Hugo Lloris. Présent devant la presse en marge du match des Bleus contre Andorre, le capitaine de la France a souhaité bonne chance à son partenaire en sélection.

« Bien évidemment on a échangé. Ce qu’on s’est dit ça reste entre nous. Il faut prendre la chose très positivement, il va rejoindre le club le plus prestigieux au monde. Pour que ce soit positif, il faut le prendre de manière positive. On ne sait jamais ce qu’il va se passer, il faut être prêt à toute éventualité. Après Buffon, il va partager son quotidien avec Courtois. On sait les attentes au Real Madrid, il faut toujours répondre présent et il aura certainement la chance d’évoluer sous ses nouvelles couleurs » a indiqué Hugo Lloris, qui suivra avec attention les premiers pas d’Alphonse Areola au Real Madrid.