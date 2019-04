PSG : Buffon éjecté par Areola, le scénario surprise se dessine

Dans : PSG, Ligue 1.

Avant le fameux match retour de Ligue des Champions face à Manchester United, l’avenir de Gianluigi Buffon était tout tracé.

Le gardien italien était bien parti pour lever l’option d’achat sur sa deuxième année de contrat d’un commun accord avec la direction, avec même déjà la perspective pour une troisième saison en ligne de mire. Mais la défaite contre les Red Devils ainsi que la bourde de l’ancien de la Juventus au cours de ce match ont tout remis en cause. Le deal a été reporté à la fin de la saison, quand le bilan devrait être fait.

Et depuis, Alphonse Areola enchaine les prestations convaincantes, laissant surtout son concurrent prendre place sur le banc. Une tendance qui se confirme également auprès de la direction, qui ne voit plus forcément l’avenir avec Gigi Buffon dans les buts. Selon le Corriere dello Sport, le PSG préfèrerait désormais en rester là en ce qui concerne sa collaboration avec le quarantenaire et se concentrer sur le recrutement d’un gardien enfin indiscutable à ce poste. Une nouvelle donne pour le marché des transferts parisiens, qui s’est toujours tenu au fait des disponibilités des joueurs à ce poste, mais sait également que les prix des gardiens de top niveau ont flambé ces dernières années.