PSG : Buffon coupe Aréola et Trapp en deux

Dans : PSG, Mercato.

Il ne manque plus que l’officialisation, mais l’Europe entière sait que Gianluigi Buffon signera au Paris Saint-Germain pour deux ans.

Même si le gardien de 40 ans n’est pas au sommet de sa carrière, il s’agit quand même d’un gros coup pour le champion de France. Bien évidemment, l’Italien ne viendra pas pour cirer le banc. La légende transalpine sera forcément titulaire, d’où les doutes de l’actuel numéro 1 Alphonse Areola qui refuse de rester s’il perd son statut. Mais qu’en pense Kevin Trapp ? De son côté, l’international allemand semble impatient de côtoyer Buffon, quitte à rester remplaçant à Paris.

« Les dirigeants n’ont pas parlé de ça avec moi. Il y aura des discussions, et on verra ce qui se passe, a confié l’ancien portier de l’Eintracht Francfort. Comme je l’ai déjà dit, ma saison au PSG n’a pas été satisfaisante. Maintenant, je pense au Mondial, on verra après. Il y a beaucoup de rumeurs sur des arrivées de gardiens au PSG, s’ils viennent tous on sera 15… Buffon ? Pour moi qui suis gardien, c’est une légende. Avoir la chance de s’entraîner avec ce genre de gardien, c’est forcément particulier. » Un discours qui pourrait faciliter la tâche de la direction.