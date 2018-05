PSG : Buffon au PSG, Dugarry valide à 100% !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

L’arrivée de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain ne fait plus beaucoup de doute puisque Le Parisien a récemment confirmé qu’un accord total avait été trouvé entre l’Italien et le club de la capitale. Assurément, c’est un grand champion qui débarque en Ligue 1. Mais à 40 ans, son niveau fait débat et aussi étonnant que cela puisse paraître, la signature de l’ex-gardien de la Juventus Turin ne fait pas l’unanimité. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a rappelé que Gianluigi Buffon était un « winner » et que son arrivée était une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

« Il est encore ultra-performant et c'est un winner. C'est une excellente idée. Il est peut-être moins performant qu’il y a quelques années et il a fait quelques petites boulettes, mais elles sont très rares. J’ai vu Trapp et Areola faire plus de boulettes que Buffon cette saison… Il respire la gagne. Il va communiquer ça à ses partenaires. Il va pouvoir expliquer à Neymar comment les choses fonctionnent. Buffon a gagné plus de choses que Neymar, il va pouvoir imposer quelque chose dans le vestiaire. Il a une image de bosseur. C’est exactement ce qu’il faut au PSG. Il a une attitude irréprochable. Contre le Real, il a dégoupillé pour la première fois en 40 ans. Paris manque un peu d’exigence et d’élégance » a expliqué Christophe Dugarry, emballé par ce gros coup réalisé par Paris sur le marché des transferts.