PSG : Buffon annonce avoir refusé de prolonger à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Via son compte officiel Instagram, Gianluigi Buffon a évoqué son départ cet été du Paris Saint-Germain. Et le gardien de but italien en a profité pour préciser qu'il avait refusé l'offre que le PSG lui proposait afin qu'il prolonge.

« Ernest Hemingway écrit qu’il n’y a que deux endroits au monde où l’on puisse vivre heureux : chez soi et à Paris. Depuis aujourd’hui, ça vaudra pour moi aussi (...) Il y a 12 mois j’arrivais plein d’enthousiasme, accueilli par l’incroyable chaleur des supporters. C’était vraiment émouvant. Merci, encore une fois, de tout mon cœur. Je repars enrichi et satisfait par une expérience qui sans doute m’a amélioré et m’a fait croître. Aujourd’hui se termine mon aventure hors de l’Italie : le Paris Saint-Germain m’a proposé de renouveler mon contrat mais je ne me suis pas senti d’accepter, poussé par le désir d’affronter des nouvelles expériences », précise Gianluigi Buffon, qui devrait donc continuer encore un peu sa carrière dans le football.