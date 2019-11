PSG : Bruges fait un aveu troublant sur les faiblesses de Paris

Dans : PSG.

Voilà une surprenante confession d’un entraineur qui a pris 6-0 sur deux matchs face au PSG.

Mais après la courte défaite de son équipe ce mercredi au Parc des Princes, Philippe Clément a expliqué entre les mots qu’il n’avait eu aucune difficulté à mettre en place un plan tactique pour gêner le PSG. Cela a été le cas ce mercredi soir, avec une formation belge très bien en place, agressive, et qui a su se projeter rapidement vers l’avant pour mettre en danger. Au point que Keylor Navas a été l’homme du match côté parisien, avec deux parades décisives et un pénalty arrêté.

« La déception domine car on a été très proches. Quand on regarde tous nos matches de Ligue des champions, on aurait pu avoir plus de points, surtout lors de la phase aller. Mais je suis très fier de la prestation de notre équipe. Trouver un plan en avance pour faire mal au PSG n’était pas difficile en regardant leurs matchs de ces derniers mois. Mes joueurs ont presque fait ça parfaitement mais il a manqué quelques détails dans l’exécution, contre une équipe qui avait ses meilleurs joueurs », a expliqué l’entraineur de Bruges, qui envoie tout de même un message aux futurs adversaires du PSG. Car si Paris est premier de son groupe avec 12 points sur 12 possibles, tout n’est pas encore parfait.