PSG : Bruges, c’est autre chose que l’OM balance Pierre Ménès

Le Paris Saint-Germain n’a pas flambé ce mercredi contre Bruges, s’accrochant finalement à une courte victoire 1-0 qui lui permet d’être qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

L’essentiel est donc là même si Bruges a donné plus que du fil à retordre aux Parisiens, les Belges manquant la bonne opération avec un pénalty arrêté par Keylor Navas en seconde période. Si le PSG n’a pas été au niveau attendu, Pierre Ménès a aussi tenu à souligner la très bonne performance de l’équipe de Bruges, qui a su embêter Paris dans la relance sans se découvrir totalement derrière. Une véritable leçon donnée à l’OM, qui a tenté la même chose il n’y a pas si longtemps au Parc des Princes, sans connaitre la même réussite.



« Maintenant, on va parler du reste et notamment de cette infâme bouillie que les Parisiens nous ont servie pendant 90 minutes. Avec une absence de jeu difficile à comprendre puisque c’était la même équipe que contre l’OM. Alors évidemment, les Belges ont joué de façon beaucoup plus intelligente que Marseille, en pratiquant un pressing plus agressif et plus précis, avec surtout une bien meilleure assise défensive. Si ce match pénible a un mérite, c’est de donner encore un peu plus de crédit au 5-0 du match aller à Bruges, il y a quinze jours. Parce que je me souviens des commentaires d’après-match, on avait l’impression que le PSG venait de battre l’AS Bon Conseil ou Arles. Cela remet les choses en place. On a aussi oublié que cette équipe avait mené 2-0 au Bernabeu », a souligné Pierre Ménès, qui tient à rappeler que Bruges pourrait être dans une situation bien plus intéressante dans ce groupe avec un soupçon de réussite en plus.