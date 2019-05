PSG : Brésilien et pote Neymar, il voit flou avant le mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison tire à sa fin et certains joueurs du Paris Saint-Germain arrivent doucement mais surement en fin de contrat sans que l'on sache ce que le PSG va faire d'eux. C'est notamment le cas de Dani Alves, qui n'a toujours pas prolongé avec le Paris SG et dont on peut légitimement se demander si Nasser Al-Khelaifi va le conserver, malgré son statut de joueur proche de Neymar et de cadre du clan des Brésiliens. Interrogé par ESPN en marge de la victoire du Paris Saint-Germain à Angers, Dani Alves a reconnu que sa situation n'était pas tranchée.

Et celui qui avait signé au Paris SG quelques semaines avant Neymar, et qui était à l'époque dans le secret des dieux, a fait le point sur sa situation. « Pour mon avenir, je n’ai pas encore pris ma décision. Le seul indice que je puisse donner, c’est que j’ai assez d’options. Ce n’est pas une chose à laquelle j’aime penser. J’aime remplir ma mission, j’ai un contrat jusqu’à la fin du mois de juin avec le PSG et jusqu'à cette date je me donnerais à 200 % pour le club. Et puis nous nous asseyons et prenons une décision. Si je continue au Paris Saint-Germain, je continuerai à faire de mon mieux. Si ce n’est pas le cas, je continuerai à faire de mon mieux ailleurs », a confié Dani Alves, dont les deux saisons au Paris Saint-Germain ont été contrastées avec des hauts et quelques bas spectaculaires.