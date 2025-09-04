PSG ‍: Braquage au Parc des Princes, les supporters râlent

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain remet son titre en jeu dès le retour de la trêve internationale. Pour la première journée de Ligue des champions, le club de la capitale reçoit l'Atalanta au Parc des Princes et les prix des billets s'enflamment déjà.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a réalisé un triplé historique en remportant la Ligue 1, la Coupe de France et surtout la Ligue des champions. Un trophée tant convoité, dont les ambitions de victoire étaient assumées par le Qatar depuis le rachat du club en 2011. Quatorze ans plus tard, la Coupe aux grandes oreilles tient enfin sa place dans l'armoire à trophées parisienne. Forcément, le retour de la bande à Luis Enrique est particulièrement attendu. Pour cette nouvelle saison de C1, au bout de laquelle le PSG va remettre son trophée en jeu, le tenant du titre affrontera l'Atalanta au Parc des Princes. Une rencontre qui aura lieu le 17 septembre prochain alors que le prix des billets flambe déjà.

Les tarifs du Parc des Princes sont repoussants

En se rendant sur la billetterie en ligne du Paris Saint-Germain pour tenter de se prendre une place pour le match face à l'Atalanta pour le compte de la J1 de Ligue des champions, impossible de trouver moins cher que 146 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il ne reste d'ailleurs que moins d'une dizaines de places à ce tarif avant de passer au suivant à 153 euros. Progressivement, il est possible de monter jusqu'à la catégorie 1 pour des places à 458 euros. Des montants délirants qui en rebutent plus d'un. « Et c'est pour ça que je ne peux toujours pas aller au Parc », « ça ne changera jamais, c'est moins cher d'aller voir un match du PSG à l'étranger », regrettent des supporters parisiens sur X.