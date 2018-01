PSG : Bordeaux a tenté un très gros coup mercato au PSG !

Dans : PSG, Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat dans six mois, Hatem Ben Arfa devrait rester au Paris Saint-Germain cet hiver. Effectivement, l’international français de 30 ans souhaite avoir le choix pour son futur challenge et une situation contractuelle totalement libre lui sera forcément favorable en juin prochain. Néanmoins, certains clubs de Ligue 1 ont tenté leur chance lors du mercato hivernal. Il y a quelques semaines, un intérêt de Nantes avait été révélé. Mais selon France Football, le club de Waldemar Kita n’est pas le seul à avoir tenté le coup « HBA ».

Ainsi, le magazine nous apprend que les Girondins de Bordeaux ont fait le forcing pour recruter Hatem Ben Arfa. Jocelyn Gourvennec se serait même entretenu directement avec le joueur. Après une longue discussion, le joueur a finalement décidé de refuser poliment la proposition du club au scapulaire. La piste a tout de même de quoi surprenante puisque aux dernières nouvelles, Bordeaux était à la recherche d’un attaquant de surface et non d’un milieu de terrain au profil créateur. Suite au revers contre Granville en Coupe de France et malgré le succès étriqué à Troyes, Jocelyn Gourvennec a (peut-être) revu ses priorités…