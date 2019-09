PSG : Bonne chance Tuchel, elle lui prédit un gros mal de crâne !

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, Thomas Tuchel était privé de nombreux joueurs dans le secteur offensif.

En effet, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Pablo Sarabia ou encore Mauro Icardi étaient sur le flanc, ce qui a considérablement réduit les possibilités de l’entraîneur parisien. Mais dans les prochaines semaines, Thomas Tuchel va récupérer tout ce beau monde et il va devenir difficile de faire jouer tous les artistes du PSG, Angel Di Maria et Neymar étant en plus très performants ces dernières semaines. Consultante pour Canal Plus, Jessica Houara a souhaité bien du courage à Thomas Tuchel, lequel n’aura plus aucune excuse alors qu’il réclamait un effectif pléthorique depuis l’année dernière.

« Avec le recrutement qui a été fait cet été et la profondeur de banc, le PSG est encore plus injouable que les saisons d’avant. C’est ce que demandait Tuchel depuis la fin de saison dernière. Il va avoir des maux de crâne quand tout le monde sera disponible ! En même temps, c’est le lot de tous les entraîneurs qui dirigent une grande équipe. Si le PSG veut prétendre à aller plus loin que les quarts de finale en Ligue des champions, c’est nécessaire » a commenté l’ancienne footballeuse professionnelle, qui prédit des nuits blanches à un Thomas Tuchel qui va devoir faire cohabiter au mieux tout ce beau monde.