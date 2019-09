PSG : Bof bof contre l'OL, Neymar n'a pas emballé Dugarry

Dans : PSG, Ligue 1.

Crédité d’un 7/10 par le journal L’Equipe après le succès de Paris contre Lyon, Neymar a globalement réalisé une prestation aboutie.

Buteur dans les derniers instants de la partie, l’international brésilien a été le Parisien le plus dangereux. Pourtant, son match n’a pas emballé tout le monde. Christophe Dugarry par exemple, s’est dit déçu de la prestation d’un Neymar qui fait toujours la même chose à ses yeux. En revanche, l’animateur de « Team Duga » a félicité Thiago Silva pour son match taille patron face aux attaquants de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay et Moussa Dembélé.

« J’ai envie de mettre en avant le match de Silva. Bien sûr, il y a Neymar, mais je n’ai pas trop aimé son match. Il fait toujours la même chose : il rentre sur son pied droit et il attend que les joueurs bougent. Mais c’est vrai que quand tu as de tels joueurs avec de telles qualités techniques et physiques, comme Silva et Bernat, cela sublime forcément le collectif » a indiqué sur RMC l’ancien attaquant de l’Equipe de France, dont l’avis va assurément diviser puisque la prestation de Neymar, buteur et très actif a été saluée par de nombreux observateurs ces dernières heures.