PSG : Boateng, Bonucci, mais pourquoi Paris s'active en défense ?

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Serie A.

Dans l'objectif de rendre le Paris Saint-Germain invincible la saison prochaine, Thomas Tuchel veut changer certaines choses et recruter en défense centrale.

Depuis la reprise de l'entraînement, au début du mois de juillet, le club de la capitale française vit à l'heure allemande. Sous la direction du nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, les joueurs franciliens travaillent d'arrache-pied... sur un changement de système de jeu. En effet, comme le premier match amical face à Sainte-Geneviève (1-0) a pu le confirmer, Paris planche sur un 3-5-2 avec des latéraux offensifs. Si ces premières indications demandent confirmation, Tuchel est bien en train de préparer sa révolution avec ce nouveau schéma tactique. Et qui dit 3-5-2, dit trois défenseurs centraux. Autant dire que le PSG va devoir recruter à ce poste.

Si Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe feront figure de titulaires, les jeunes Moussa Sissako, Loïc Mbe-Soh et Stanley Nsoki composent l'effectif parisien actuellement. Sauf que ceci est clairement insuffisant en vue de la Ligue des Champions. C'est donc pour cette raison que la direction qatarie souhaite renforcer sa charnière centrale avec un élément d’expérience cet été. Outre la piste menant à Leonardo Bonucci, le PSG travaillerait également autour de Jérôme Boateng. Selon RMC, ce dossier « est réel, mais Paris n’aura pas une marge de manœuvre financière très importante », malgré le fait que « le Bayern Munich est vendeur ». Quoi qu'il en soit, Antero Henrique a donc une mission supplémentaire pendant ce mercato, à côté de la priorité posée sur un milieu défensif, afin de former une grande équipe à peu de frais.