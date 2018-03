PSG : Blessure de Neymar, Paris en furie contre le doc brésilien

Dans : PSG, Ligue 1.

Au PSG, on n’est pas loin d’accuser Rodrigo Lasmar de traitrise. Venu à Paris très rapidement en apprenant la gravité de la blessure de Neymar, le médecin de la sélection brésilienne avait suivi le protocole en se joignant aux médecins du PSG et aux spécialistes de l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-seine pour prendre la décision d’une opération. Tout le clan Neymar avait poussé pour que cette intervention se passe au Brésil, ce qui sera le cas. Mais, une fois arrivé au pays avec le joueur, le discours de Rodrigo Lasmar a subitement changé sur le terme médical. Le PSG accuse ainsi le doc de la Seleçao d’avoir annoncé un diagnostic plus grave que prévu, afin de s’assurer que l’ancien barcelonais ne reprendrait pas la saison avec Paris, et pourrait ainsi se concentrer sur une reprise en vue de la Coupe du monde.

Dans sa conférence de presse, Lasmar a ainsi évoqué une « fracture du cinquième métatarse du pied droit » alors que tous les diagnostics posés en France évoquaient une « fissure », ce qui n’est pas la même chose. « La communication de Rodrigo Lasmar est scandaleuse. Il a attendu d’être au Brésil pour parler et planter le PSG, qui lui a fait confiance. Neymar souffre d’une fissure sans déplacement et incomplète, c’est-à-dire qu’une partie de l’os n’est pas fissurée. Et ce Lasmar n’est pas un ponte de la chirurgie, comme peuvent l’être Gérard Saillant ou Éric Rolland », s’est ainsi emporté un proche du dossier interrogé par L’Equipe. La volonté du PSG de faire suivre ce dossier de près par Maxwell pour gérer le joueur et son entourage, mais aussi par ses médecins, n’est donc clairement pas innocente. Le club de la capitale laissera le temps nécessaire à Neymar pour récupérer et se soigner, mais il entend bien ne pas être le dindon de la farce alors que tout le Brésil ne pense qu’à récupérer sa superstar pour la Coupe du monde sans la moindre prise de risque d’un retour avec le PSG auparavant.