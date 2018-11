PSG : Blanc accuse Nasser d'avoir mal géré cette sale histoire au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraîneur du Paris Saint-Germain durant trois ans, Laurent Blanc a eu quelques affaires délicates à gérer.

On pense notamment à l’épineux dossier Serge Aurier, qui a animé la fin de l’aventure du technicien français dans la capitale. Insulté par son défenseur sur les réseaux sociaux, Laurent Blanc avait décidé d’écarter son joueur durant plusieurs semaines en équipe réserve. Mais interrogé par France Football, l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France a accusé le PSG d’avoir mal géré cette affaire…

« Une situation comme celle-ci, ce n’est pas à l’entraîneur de la gérer. Après, il n’y a que lui et moi qui savons comment je l’ai gérée. Si c’était à refaire, je referais la même chose de mon côté. Après, il y a le club… Dans ce type de problème, la direction doit être sur la même ligne que l’entraîneur. Cette affaire a été un mauvais virage dans notre saison et dans la vie du club. Il y aura de plus en plus (de dérapages) comme ça à l’avenir… Et il y en a eu depuis. De plus en plus de paramètres font que certains joueurs sont ingérables. Et tout ne sort pas » a regretté Laurent Blanc, qui aurait aimé se sentir plus soutenu par le président du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’à l’époque, la gestion de Nasser Al-Khelaïfi avait été vivement critiquée par les observateurs.