PSG : Bingo, le PSG gagne 1,5ME par an grâce aux paris en ligne !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans sa quête de partenaires capables de booster ses finances, le Paris Saint-Germain a décroché un bon petit contrat qui lui permettra d'empocher 1,5ME par an et cela pour les deux prochaines saisons. En effet, L'Equipe annonce ce lundi soir que le PSG va signer un contrat avec la société de paris en ligne Unibet, laquelle s'affichera au Parc des Princes et deviendra le partenaire officiel du club de la capitale en lieu et place du PMU.

Cette société de paris en ligne avait déjà été sous contrat avec le Paris Saint-Germain, apparaissant sur les maillots du PSG en 2009 moyennant un prix alors estimé à 3,2ME, mais pour une visibilité qui était énorme puisque Unibet était alors le deuxième sponsor du Paris SG derrière Fly Emirates. Pour l'instant, le club de la capitale n'a pas officialisé la signature de ce contrat qui va évidemment lui permettre de répondre encore un peu plus aux exigences du fair-play financier.