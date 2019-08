PSG : Bientôt libre au mercato, Cavani savoure déjà l’été 2020

Dans : PSG, Mercato.

Régulièrement interrogé sur son avenir, Edinson Cavani ne change pas de discours depuis la saison dernière.

L’attaquant de 32 ans n’a pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Déterminé, l’Uruguayen a prévu d’aller au bout de son contrat en 2020, lorsqu’il sera libre de prolonger ou de choisir sa future destination. Mais pour le moment, l’ancien Napolitain est dans le flou, une situation qui n’a pas l’air de le perturber. Au contraire, Cavani semble même s’en réjouir.

« Un départ cet été ? (Rires) J'ai déjà parlé la saison dernière. J'ai promis, pas seulement aux supporters, à moi aussi, que je voulais terminer mon contrat ici. Nous verrons ensuite si le football me fera rester ici, a répondu El Matador au quotidien Le Parisien. Ma décision sera peut-être de retourner chez moi, en Uruguay. Mais je me suis promis de finir ce contrat. C'est une certitude. Après, le football ne dépend pas seulement de toi. Il y a aussi la volonté du club, des supporters… » Et si le PSG lui proposait de prolonger, quelle serait la réaction de Cavani ?

« Je suis tranquille »

« Sincèrement, je n'y pense pas. Nous n'en avons même pas parlé avec le club, a-t-il confié. Le PSG a vécu des moments difficiles en fin de saison dernière. Mais il est en train de mettre chaque chose dans l'ordre. Peut-être que nous pourrons discuter après. Je suis tranquille, que je reste ou que je ne reste pas après mon contrat. L'unique chose que je sais, c'est que, comme depuis le premier jour de mon arrivée à Paris, je vais tout donner pour ce maillot, ce club, cette ville. Après six ans, c'est comme chez moi, comme ma famille. Jusqu'au dernier moment, je donnerai le maximum. » Sur ce dossier, Cavani est dans la position la plus confortable…