PSG : Bernat a marqué, Ancelotti n’en croit pas ses yeux

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Élogieux envers le Paris Saint-Germain avant la rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas changé d’opinion après le match nul (1-1) au San Paolo mardi soir.

Malgré 20 minutes difficiles en début de seconde période, le champion de France a fait plus que rivaliser avec Naples. Rien de surprenant pour l’entraîneur italien qui s’attendait à ce genre d’opposition de la part de ses anciens joueurs. En revanche, le technicien notamment passé par Paris, le Real Madrid et le Bayern Munich n’aurait jamais misé sur un but de son ex-latéral gauche en Bavière Juan Bernat…

« J’étais très content de revoir Gianluigi Buffon, il a fait un grand match. Puis j’ai revu Thiago Silva, Marco Verratti, Angel Di Maria... et Juan Bernat. Mes anciens joueurs me punissent toujours, Bernat n’a jamais mis un but dans sa vie et il marque ce soir (mardi) », a plaisanté Ancelotti après ce grand rendez-vous de Ligue des Champions. Autant dire que « Carletto » aurait totalement halluciné si l’arbitre avait accordé le penalty à l’Espagnol…