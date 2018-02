PSG : Bernard Tapie se prend pour le patron du PSG et ça cogne !

Dans : PSG, Ligue 1.

Bernard Tapie a beau être très gravement malade, il n'a rien perdu de sa pugnacité et de sa verve. Suite à la défaite du Paris Saint-Germain à Madrid, et des polémiques engendrées par ce résultat, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui apprécie visiblement ce PSG-là, a fait part de sa désolation devant la situation interne actuelle à Paris. Tout cela dans le langage à Nanard, ce qui évidemment prend tout de suite du relief, surtout lorsque c'est sur Cnews face à Pascal Praud.

« Je vous écoute et vous dîtes beaucoup d’âneries. Écoute-moi, on ne peut pas nier, et tous ceux qui aiment le foot le voient bien, au PSG c'est un bazar sans nom, t'as des joueurs qui vivent que pour eux, tu en as d'autres qui parlent pas à d’autres, t'as l'entraîneur qui n'a pas d'autorité… Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ! Je crois que c’est une très bonne chose ce qui s’est passé cette semaine, car enfin les dirigeants vont prendre conscience qu'un entraîneur, il est là pour entraîner et que les joueurs sont là pour écouter l’entraîneur dans les bonnes et les mauvaises décisions. Comme le résultat n’est pas irréversible, car 3-1 c’est rien. Mais de toute ma vie de supporters de football, je n’ai jamais vu un gâchis pareil, c’est inimaginable. Il faut que la hiérarchie se réinstalle dans cette équipe. Une seule passe de Neymar à Cavani dans le match c’est inimaginable ! Ils ont une équipe exceptionnelle », constate Bernard Tapie, qui n'est pas si pessimiste que cela pour le match retour, du moins si Nasser Al-Khelaifi resserre les boulons au Paris Saint-Germain.