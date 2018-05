PSG : Berchiche vendu au mercato, le PSG hésite !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato des défenseurs promet d’être agité cet été au Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’avenir de Layvin Kurzawa est déjà au cœur des discussions, à un mois de l’ouverture du marché des transferts. Mais outre le départ de l’international français, le club de la capitale pourrait avoir un autre mouvement à gérer dans ce secteur de jeu. En effet, Yuri Berchiche n’est pas certain de poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Il faut dire que malgré sa saison très moyenne en France, l’ancien latéral gauche de la Real Sociedad a toujours une belle cote en Espagne.

C’est ainsi que selon les informations du journal L’Equipe, l’Atlético Madrid a déjà contacté le défenseur de 28 ans au mercato. Toujours en quête de joueurs à l’état d’esprit irréprochable, les Colchoneros seraient convaincus par Yuri Berchiche afin de combler un éventuel départ de Filipe Luis ou de Lucas Hernandez cet été. Néanmoins, le PSG semble réticent à la vente du joueur selon le quotidien national. En effet, Antero Henrique privilégierait une vente de Layvin Kurzawa et estimerait qu’en raison du fair-play financier, il serait délicat pour Paris de recruter deux latéraux de haut-niveau au mercato. Contre toute attente, Yuri Berchiche pourrait être une clé importante du mercato parisien…