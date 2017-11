PSG : Ben Arfa gratuit cet hiver, Puel a un plan pour Leicester

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Dès son arrivée sur le banc de Leicester le mois dernier, Claude Puel avait été interrogé sur le cas Hatem Ben Arfa (30 ans).

Compte tenu de la complicité entre les deux hommes, l’hypothèse d’une nouvelle collaboration est rapidement apparue. D’autant que le milieu offensif est toujours écarté au Paris Saint-Germain. Du coup, le manager des Foxes avait simplement répondu qu’il devait d’abord étudier son effectif avant d’envisager un recrutement. Quelques semaines plus tard, l’étude semble terminée. Car selon le Daily Mail, Puel voudrait toujours attirer celui qui faisait son bonheur à l’OGC Nice.

Pour cela, le technicien français serait prêt à pousser plusieurs indésirables vers la sortie, à l’image d’Islam Slimani, Ahmed Musa, Leonardo Ulloa et Yohan Benalouane. Et pour résoudre l’autre problème, à savoir le salaire auquel le Parisien s’accroche, Puel se renseignerait pour savoir si ses dirigeants peuvent payer un pourcentage du reste des revenus de Ben Arfa au PSG. Ainsi, l’ancien Lyonnais quitterait librement le club francilien pour Leicester cet hiver, et tout le monde serait content.