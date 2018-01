PSG : Ben Arfa est une victime, Nabil Djellit accuse !

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette semaine, Unai Emery l'a clairement fait savoir, l'avenir de Lucas et d'Hatem Ben Arfa n'était plus au Paris Saint-Germain, l'entraîneur du PSG conseillant aux deux joueurs de se trouver un club lors de ce mercato d'hiver. Un message qui a le mérite d'être clair et net, même si cela pourrait rester sans effet sur le Brésilien et le Français, visiblement déterminés à ne pas lâcher la proie pour l'ombre.

Evoquant la situation de Lucas et Ben Arfa, Nabil Djellit s'est fâché sur la chaîne L'Equipe. Car pour lui, Hatem Ben Arfa a été très mal traité par Unai Emery, surtout si l'on compare avec le joueur brésilien. « Je veux souligner la mauvaise foi d’Unai Emery dans sa déclaration sur Ben Arfa et Lucas lorsqu’il dit qu’ils devraient partir. Car concernant Ben Arfa il aurait surtout mieux fait de ne pas venir du tout au PSG. Emery ne l’a pas du tout mis en confiance alors qu’il sortait d’une saison fantastique. Si seulement il avait fait autant jouer Ben Arfa que Lucas Mouras, qui a été très moyen, Ben Arfa pouvait postuler aux 30 joueurs en lice pour le Ballon d’or sans problème? Car niveau talent c’est le jour et la nuit entre les deux. Ben Arfa le rythme il va le retrouver s’il joue. Et la différence entre Ben Arfa et Lucas, c’est que Lucas a besoin d’une équipe et d’un collectif pour briller, alors que Ben Arfa n’a besoin de personne », a lancé, visiblement agacé, le journaliste.