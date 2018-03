PSG : Beckham, Bella Hadid, Ronaldo, ça va flasher dans la corbeille

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Les supporters parisiens espèrent bien évidemment que leurs joueurs feront le show ce mardi soir sur la pelouse du Parc à l’occasion du match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais à l’évidence, le spectacle sera également présent en tribunes avec un gros paquet de personnalités présentes pour l’occasion. Effectivement, l’affiche est alléchante et de gros noms seront au rendez-vous « dans la corbeille » du Parc.

On y retrouvera notamment Didier Deschamps, David Beckham, Ronaldo, Pauleta ou encore Sir Alex Ferguson. Mais comme ce match dépasse les limites du sport, le premier ministre Edouard Philippe et les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, seront également de la partie. Au niveau « people », la mannequin de renommée mondiale Bella Hadid sera aussi présente. Autant dire que le PSG sera très soutenu à l’occasion de ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions…