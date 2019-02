PSG : « Beaucoup d’argent mais pas cher », secret bien gardé pour ce contrat en or !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien président du Paris Saint-Germain, Sébastien Bazin a fait une belle surprise aux supporters du club de la capitale puisqu'au nom du groupe hôtelier Accor qu'il dirige, il a signé un contrat qui fait de la société détenue à hauteur de 10% par Qatar Tourism Authoriy le sponsor maillot du PSG à compter de la saison prochaine. Vendredi, Sébastien Bazin sera avec Nasser Al-Khelaifi au Parc des Princes pour présenter officiellement ce partenariat. Mais sur BFM Business, le boss d'Accor a justifié cette décision de lâcher un énorme chèque pour afficher sa marque sur les maillots de Neymar, Kylian Mbappé et les autres stars du Paris SG.

« Le Paris Saint-Germain, c’est gigantesque, c’est une croissance absolument fulgurante. En tant que club, joueurs et équipe, ce sont 395 millions de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons 265 millions de clients. Quand on va additionner ces deux données, on crée quelque-chose d’extrêmement puissant. La grande surprise pour moi qui connaît assez bien le Paris Saint-Germain, c’est que ces réseaux sont très également repartis dans le monde. 30 % en Europe, 20% en Amérique Latine, 25% en Moyen Orient-Afrique et environ 20% sur l’Asie-Pacifique. Ils ont essaimé cette marque PSG qui devient probablement la troisième marque en termes de sports, a précisé Sébastien Bazin, qui n’a toutefois pas communiqué le prix payé par Accor pour s’offrir le maillot du Paris. Ce n’est pas cher mais c'est beaucoup d’argent. »