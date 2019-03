PSG : Battre l'OM ne change rien, Paris est malade

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, Daniel Xuereb n'a pas raté le Clasico de dimanche soir, et au moment d'analyser la nette victoire du club de la capitale il n'est pas si emballé que cela par ce qu'a montré la formation entraînée par Thomas Tuchel. Pour Monsieur Xu, le PSG n'a pas encore digéré le traumatisme de l'élimination en Ligue des champions, et si l'OM n'a pas fait mieux qu'une défaite, les Phocéens peuvent clairement s'en vouloir car le Paris SG était prenable.

« Si je trouve que le PSG va mieux après son élimination en Ligue des champions ? Absolument pas. Le PSG est encore malade. Il s’est reposé sur le talent d’un seul joueur. En première période et à onze contre onze, l’OM a gêné Paris et lui a posé des problèmes dans l’engagement. Ce qui n’est pas très normal au vu de la qualité des deux effectifs. Quand l’OM quadrillait bien le terrain, Paris ne trouvait pas la solution. Avec le recul, je me dis que c’était le soir ou jamais pour l’OM de réussir un exploit ici. Toutes les saisons, Marseille ne rencontrera pas un Paris aussi moyen. Rendez-vous compte que l’OM s’est pris un but sur un contre à l’extérieur ! Mais, je le répète, au final, la victoire parisienne est logique. Mais j’aurais aimé voir l’OM jouer à onze tout le match. Histoire de voir », a confié, dans Le Parisien, Daniel Xuereb.