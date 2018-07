PSG : Barcelone débarque sur l'objectif n°1 du mercato du PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

Auteur d’une Coupe du monde colossale, N’Golo Kanté aura bien le temps d’évoquer son avenir dans les prochaines semaines.

Ce qui est sûr, c’est que le milieu de terrain aura de belles offres entre les mains. Le PSG fait le forcing auprès de son entourage depuis plusieurs semaines pour le ramener en Ligue 1, ce qui n’est pas son championnat préféré. Mais Chelsea peine à y voir clair pour la saison à venir, et Paris lui propose un salaire copieux, au sein d’un club qui se donne clairement les moyens de viser une victoire finale en Ligue des Champions. Le club londonien a récemment réagi en préparant une offre de prolongation à l’ancien de Leicester, pour le convaincre de rester à Stamford Bridge.

Mais dans le même temps, le bien informé Gianluca Di Marzio révèle que le FC Barcelone est entré dans la danse. Le club catalan compte faire de gros efforts pour récupérer Kanté cet été, et court-circuiter ainsi les plans du PSG. Le champion d’Espagne mise sur une belle offre, et compte envoyer André Gomes à Chelsea pour aider ce transfert à se boucler, ce qui n’est pas forcément l’argument le plus convaincant. Mais surtout, le Barça mise sur le changement d’entraineur qui se met en place pour récupérer Kanté. Même s’il est difficile d’imaginer le Français perdre sa place, Sarri va arriver avec Jorginho dans ses valises, et cela pourrait clairement faciliter un éventuel transfert du récupérateur tricolore. Le PSG et le FC Barcelone n’attendent que ça.