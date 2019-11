PSG : Banco sur Mbappé, Leonardo et Al-Khelaifi attaquent

Dans : PSG.

Même s'il se dit que Kylian Mbappé rêve de porter le maillot du Real Madrid un jour, le Paris Saint-Germain veut baser son projet futur sur le champion du monde.

L’année 2020 sera décisive pour le club de la capitale française. En cas de nouvelle contre-performance en Ligue des Champions, le PSG pourrait perdre ses meilleurs éléments. Un joueur comme Neymar, déjà annoncé du côté du Barça l’été dernier, pourrait faire ses valises. Tout comme Kylian Mbappé ? La question peut se poser. Mais en attendant la prochaine inter-saison, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n’ont qu’un seul objectif en tête : prolonger le bail de l'international français. Entamées il y a quelques semaines, les discussions entre Mbappé et le directeur sportif brésilien avancent d’ailleurs dans le bon sens. C’est en tout cas ce qu’explique ce lundi L'Equipe.

« Les discussions, jugées ‘sans langue de bois’ de part et d'autre, sont plus concrètes, même si ni durée de contrat ni nouveau salaire ne sont encore arrêtés. Mbappé apparaît comme le noyau du PSG des prochaines saisons, en raison de son talent, de ses origines parisiennes, de son âge, de son statut, notamment de champion du monde, et de son aura grandissante. Aujourd'hui, Paris a érigé sa prolongation en priorité, plus que celle de Neymar, l'autre grande star de l'effectif. Leonardo avance ses arguments, détaille les ambitions du club autour de Kiki et avec lui. En résumé, il veut charmer. Et convaincre Mbappé et son entourage que c'est son intérêt d'allonger l'aventure à Paris, à l'heure même où plusieurs ténors européens se préparent à passer à l'offensive, dans la perspective du prochain mercato d'été », précise le quotidien sportif, qui précise que le Real Madrid, Manchester City et… Barcelone sont à l’affût, alors que le clan Mbappé ne veut, pour l’instant, pas se bloquer à Paris avec une prolongation XXL.