PSG : Ballon d'Or ou Melon d'Or, Mbappé sème le trouble

Dans : PSG, Ligue 1.

La prestation de Kylian Mbappé contre la Turquie a suscité de nombreux commentaires négatifs, non pas que l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France ait été plus mauvais que ses coéquipiers, mais son attitude n'a pas été à la hauteur de tout ce que l'on attend d'un joueur promis au sommet du foot mondial. Et, à la veille du dernier match officiel de la saison, ce sera contre Andorre, nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'il arrive à Kylian Mbappé, clairement tourmenté ces dernières semaines.

Dans Le Parisien, Dominique Sévérac se pose des questions sur l'attaquant du PSG, se demandant s'il est juste motivé à l'extrême, au point de ne plus accepter la défaite, ou si Kylian Mbappé n'a pas choppé la grosse tête. « Quand ça ne tourne pas comme il le voudrait, Mbappé se referme plus qu’il ne s’ouvre. Sa phrase aux trophées UNFP, demandant plus de responsabilités, a souvent été perçue comme de la prétention, alors que lui soutient qu’il parlait au nom du bien du club, pour l’aider à s’améliorer après cette mauvaise saison. Il venait de perdre le Soulier d’or derrière Messi, et Mbappé n’a plus vraiment l’habitude ni l’envie de finir deuxième, y compris quand un génie le précède. Il ne l’a pas digéré. Il déteste perdre et affiche parfois une moue d’enfant qui boude les mauvais soirs quand le public rêverait qu’il sonne la révolte. D’aucuns voient alors un côté hautain chez lui, un manque d’humilité. Une pensée qui traverse parfois ses partenaires en sélection », explique le journaliste qui suit au quotidien la vie du Paris Saint-Germain.