PSG : Balbir annonce le crash du PSG contre le Real Madrid

C'est dans plus d'un mois et demi qu'aura lieu le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mais pour Denis Balbir nul besoin d'attendre février pour annoncer déjà un destin funeste au club de la capitale. Se confiant sur ButFootballClub, le consultant de W9 n'est pas du tout optimiste et pense que le PSG finira à la trappe, ce qui va forcément déclencher une tempête.

« Il y a de quoi être inquiet avant d’affronter le Real Madrid, le tenant du titre. Sans présager de l’état de forme des équipes et des absents en février, ce sera très difficile. Je ne vois pas comment le PSG peut sortir le Real sur deux matches. Les deux équipes ont des attaques de feu mais je pense que Madrid a un sérieux avantage défensivement. Même si c’est le champion d’Europe en titre, Paris n’a pas le droit à l’erreur. On nous a vendu cette équipe programmée pour battre et éliminer des équipes comme le Real. Si Paris sort des les huitièmes, on ne parlera que de l’échec du projet. Il y a une énorme pression sur cette double confrontation et Paris va devoir retrouver des valeurs dans le combat. Depuis le départ de Blaise Matuidi à la Juventus, il y a quand même un petit déficit à ce niveau », annonce Denis Balbir, qui ne misera pas son salaire sur la qualification du Paris Saint-Germain dans cet affrontement de prestige avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane.