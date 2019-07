PSG : Bakayoko à Paris, Leonardo a un plan en or au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Milieu de terrain qui avait explosé avec l’AS Monaco lors la saison 2016-17, Tiémoué Bakayoko n’a pour le moment pas réussi à confirmer.

L’ancien rennais s’est cassé les dents lors de sa première saison à Chelsea, avant de se faire prêter au Milan AC sans parvenir à faire l’unanimité. Renvoyé à Londres, l’international français est mis sur la liste des transferts. Toutefois, son gros salaire et ses deux dernières saisons ne vont pas aider les Blues à encaisser un gros chèque. C’est pourquoi Leonardo a senti le coup, et compte proposer une solution qui pourrait plaire à tout le monde.

Goal annonce ainsi que le directeur sportif du PSG va effectuer une offre de prêt avec option d’achat pour récupérer l’ancien rennais, ce qui permettrait à Paris d’engranger un milieu supplémentaire, et de l’obtenir à un prix raisonnable en cas de satisfaction en fin de saison. Tiémoué Bakayoko évoluait donc la saison passée au Milan AC, et a ainsi pu être observé de près par le directeur sportif brésilien. Reste à savoir si Paris a besoin d’un milieu supplémentaire après les arrivées d’Herrera et de Sarabia, et surtout si le Français peut retrouver un niveau lui permettant d’être capable d’aider le PSG cette saison.