PSG : Avec Neymar, Madrid a un plan pour humilier Barcelone !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La pendule du mercato tourne toujours et le dossier Neymar s'enlise de plus en plus, le Paris Saint-Germain ayant refusé la dernière offre arrivée du FC Barcelone. Si du côté du Barça on semble se heurter à l'intransigeance financière du PSG, du côté du Real Madrid on rigole sous cape. Car Florentino Perez et Zinedine Zidane pensent avoir dans la main deux atouts que leurs homologues catalans n'ont pas, à savoir la confiance de Doha et du cash. Autrement dit, selon Marca, le Real Madrid va attendre patiemment attendre que le Barcelone s'enlise définitivement dans cette opération Neymar pour surgir au dernier moment avec une belle offre que le Paris Saint-Germain validera d'autant plus facilement que l'Emir du Qatar n'attend que cela.

Et pour Neymar, même si le Barça était la priorité numéro 1, sa volonté de quitter le PSG est telle qu'il ne s'opposera pas à un transfert chez les Merengue. Les relations seraient même intenses ces derniers jours entre la star brésilienne du Paris SG et le Real Madrid. José Angel Sanchez, le directeur général du Real Madrid parle quotidiennement en direct avec Leonardo, tandis que Juni Calafat, présenté parfois comme le Monchi madrilène, gère lui la relation avec le clan Neymar. Le piège est désormais tendu, le FC Barcelone va devoir changer sa stratégie ou sinon l'humiliation pourrait être grande dans le dossier.