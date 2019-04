PSG : Avec Mbappé, les records tombent un par un

Dans : PSG, Ligue 1.

Laissé au repos dans le plus grand des flous, lors de la défaite du Paris Saint-Germain à Nantes cette semaine, Kylian Mbappé a répondu présent ce dimanche soir contre Monaco (3-1). Puisque face à son ancien club, le champion du monde a marqué un triplé (15e, 38e, 56e). Trois nouveaux buts qui portent son total à 30 réalisations depuis le début de la saison en Ligue 1.

En atteignant cette marque à cinq journées de la fin du championnat, Mbappé bat de nouveaux records, vu qu’il est le plus jeune joueur de l’histoire de la L1 à atteindre la barre des 30 buts sur une même saison. De plus, le joueur de 20 ans est le premier buteur français à totaliser autant de buts depuis 1990 et Jean-Pierre Papin. Autant dire, qu’à ce rythme-là, et avec le retour de Neymar et de Cavani autour de lui, Mbappé a tout pour battre la marque Philippe Gondet, auteur de 36 réalisations avec Nantes lors de l'exercice 1965-1966. De quoi impressionner tout le monde sur les réseaux sociaux.

Mbappe, la L1 c'est une cour de récré pour lui... #PSGASM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 21 avril 2019

Mbappé avec le PSG. 🔵🔴



84 matches.

56 buts.

29 passes décisives.



Etourdissant. 😱 — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) 21 avril 2019