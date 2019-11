PSG : Avec l’OM et le Vélodrome, Neymar se serait éclaté

Dans : PSG.

Et si Neymar avait signé à l’Olympique de Marseille, comment se serait passée son aventure au Vélodrome ? Nabil Djellit a osé imaginer ce scénario.

Parmi les raisons qui auraient incité Neymar à solliciter un départ cet été, l’une d’entre elles concerne les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, le Brésilien n’aurait pas apprécié le traitement du public parisien. Il est vrai que l’ancien Barcelonais n’a jamais été le chouchou du Parc des Princes, beaucoup plus fan d’Edinson Cavani. Le joueur le plus cher de l’histoire aurait peut-être reçu plus d’affection s’il avait adopté un autre comportement. Ou s’il avait signé à l’Olympique de Marseille !

C’est effectivement la folle théorie présentée par Nabil Djellit sur le plateau de la chaîne L’Equipe. « Le plan Leproux a quand même eu des conséquences sur le supportérisme au Parc des Princes, a constaté le journaliste. Parfois je trouve qu’il y a un côté Disneyland. C’est le résultat aussi d’une montée de gamme. Aujourd’hui, aller au Parc des Princes, ce n’est pas donné ! Il y a un public moins fidèle, il y a aussi des touristes… »

« Si Neymar avait signé à l’OM... »

« Ce côté aseptisé viendra peut-être un jour contaminer le Vélodrome. La frustration aujourd’hui, c’est de se dire que Marseille a un public niveau Ligue des Champions mais pas une équipe niveau Ligue des Champions… Si Neymar avait signé à l’Olympique de Marseille, peut-être qu’il n’aurait pas eu envie de partir. Vous me direz que je suis en train de réécrire l’histoire. Marseille, au niveau de l’ambiance c’est extraordinaire », a imaginé notre confrère, forcément critiqué après cette sortie.