PSG : Avec Kehrer et Mbappé, Trapp hors du groupe

Dans : PSG, Ligue 1.

Les retours commencent à s’enchainer au PSG, au fur et à mesure que la saison se lance. Pour le déplacement de samedi à Guingamp, Thomas Tuchel a ainsi sollicité Kylian Mbappé, pour son premier match officiel depuis la Coupe du monde. Ses compatriotes Presnel Kimpembe et Alphonse Areola sont également de nouveau présent, ce qui a comme première conséquence de sortir Kevin Trapp du groupe.

A noter la présence de Giovani Lo Celso mais aussi de Thilo Kehrer, tout juste recruté et déjà prêt. Du côté des absents, la liste est longue avec les blessures de Daniel Alves, Marco Verratti, Layvin Kurzawa, ainsi que celle plus récente de Julian Draxler. Cavani est en phase de reprise et ne complètera pas ce groupe parisien encore loin d’être au complet.

Le groupe

Gardiens : Buffon, Areola

Défenseurs : Dagba, Marquinhos, Meunier, N'Soki, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe

Milieux de terrain : Bernede, Diarra, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Diaby

Attaquants : Di Maria, Neymar, Weah, Mbappé