PSG : Aurier au Paris SG, l’idée fait son chemin !

Ce n’est plus vraiment un secret, Thomas Tuchel aimerait se renforcer au poste de latéral droit d’ici la fin du mercato. Il faut dire que le club parisien a perdu Dani Alves, joueur qui n’a pour l’instant pas été remplacé. Et si l’ancien manager du Borussia Dortmund compte sur Colin Dagba en plus de Thomas Meunier et Thilo Kehrer, cela pourrait être juste sur un plan qualitatif pour atteindre les objectifs en Ligue des Champions. C’est ainsi que Paris explore quelques pistes au poste de latéral droit, dont une très surprenante.

Celle-ci mène à Serge Aurier. En milieu de semaine, la presse anglaise faisait écho de ce qui ressemblait à première vue comme une énorme rumeur. Mais ce dimanche, c’est le Daily Mail qui en remet une couche, affirmant sans sourciller que le Paris Saint-Germain explore bien la possibilité de recruter son ancien international ivoirien. Cela tombe bien, Tottenham ne le retiendra pas et le joueur souhaite s’en aller. Reste que dans ce dossier, le Milan AC est également sur les rangs et pourrait avoir les faveurs d’un Serge Aurier qui ne garde pas que des bons souvenirs de sa première expérience au Paris Saint-Germain…