PSG : Au tour de Mourinho de sonner à la porte pour Meunier

Performant à chaque fois qu’il est titulaire, brillant avec la Belgique, Thomas Meunier reste un remplaçant aux yeux d’Unai Emery au Paris Saint-Germain.

En effet, l’ancien de Bruges passe derrière Dani Alves dans l’esprit du technicien basque. Une situation qui fait tiquer plusieurs gros clubs européens. Ces derniers jours, le Real Madrid et la Juventus Turin ont été annoncés comme des écuries à l’affût pour récupérer le numéro 12 du PSG. Cette fois, c’est à Manchester United qu’est annoncé le latéral droit parisien.

Selon les informations du Sun, José Mourinho apprécie particulièrement le profil du joueur, à Paris depuis plus d’un an désormais. Reste néanmoins à savoir si ce dernier serait titulaire à Manchester United, Antonio Valencia étant le capitaine du club depuis plusieurs mois désormais. Par ailleurs, le défenseur du PSG ne devrait pas émettre le souhait de quitter la capitale dans les prochains mois, bien conscient qu’il peut incarner l’avenir du club à ce poste, Dani Alves étant plus proche de la fin de sa carrière que du début…